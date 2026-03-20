Bahçeli: Bayram Sonrası Güçlü Türkiye’ye Adımlar Atılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kurucusu Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bahçeli, Türk milletinin ve İslam dünyasının Ramazan Bayramı’nı kutladı. Bayram sonrası Türkiye’nin yeni ve güçlü adımlar atacağını belirten Bahçeli, “Ülkemizin çevresindeki gelişmeler ve çok yönlü siyasi çatışmaların dışında yeni bir bayram dönemine girmekteyiz.” ifadelerini kullandı.

YENİ VE GÜÇLÜ TÜRKİYE ADIMLARI

Bahçeli, “Önümüzdeki dönem, Türkiye için yeni ve güçlü bir Türkiye’nin inşasında önemli hizmetlerin ve adımların atılacağı bir dönem olacaktır.” şeklinde konuştu.

AĞIZ BİRLİĞİNE İHTİYAÇ VAR

Bahçeli, mevcut siyasi partilerin Meclis içerisindeki verimli ve etkili çalışmalarına vurgu yaparak, “Türkiye’nin tüm meselelerini çözebilecek bir ağız birliği içerisinde olmalarını temenni ediyorum.” dedi.