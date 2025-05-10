Bahçeli’den Ahmet Türk’e Tebrik Araması

PKK KONGRESİNE DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Terör örgütü PKK’nın kongresini toplaması ve önemli kararlar alması sonrasında, DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Ahmet Türk, tv100’de Kübra Par’ın sorularını yanıtladı. Türk, Türkiye’de toplumsal barışa olan ihtiyaç hakkında şu ifadeleri kullandı: “Bugün, barışın kaçınılmaz olduğu bir dönemdeyiz. Demokratik bir Türkiye’de, tüm halklarımızın mutlu olacağını görerek bazı girişimlerde bulunduk ve çalışmalar başlatıldı.”

BARIŞIN SIMSIKI BAĞLANTISI

Ahmet Türk, PKK’nın kongresindeki kararların ardından yaşanan gelişmeleri “Hayırlı Cuma” şeklinde değerlendirdi. İrlanda’daki barış sürecini hatırlatan Türk, “İrlanda’da barış sağlandığında bu sürece ‘Hayırlı Cuma’ denmişti. Bugün de bizler için hayırlı bir Cuma” dedi. Bugün alınan kararların barış için önemli bir adım oluşturduğunu vurguladı.

DEMOKRATİK GELECEK İÇİN SORUMLULUK

PKK’nin kongreyi toplaması ve alınan olumlu kararları önemli bulan Türk, bundan sonraki sürecin herkes için sorumluluk taşıdığını belirtti: “Bizlere de büyük görevler düşüyor. Meclis’te, demokratik bir Türkiye için atılacak adımların gündeme getirilmesi gerek. Bu sadece ‘Kürt meselesi’ değil, Türkiye’nin tüm demokratik geleceğiyle ilgili bir mesele. Demokratik bir ülkede, hepimiz birlikte mutlu olacağız.”

BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR

Türk, sürecin başarılı ilerlemesinde önemli rol üstlenen Devlet Bahçeli’ye de övgüde bulundu: “En büyük rol Sayın Devlet Bahçeli’nindir. Bu kapının aralanmasında ve Türkiye’ye yönelik bir çağrı yapılmasında çok önemli bir risk aldı. Ama bu riski, Türkiye’nin geleceğini düşündüğü için aldı ve bu riskin sonucu olarak onurlu bir barışa katkı sundu.”

BİLGİLENDİRİCİ TELEFON

Son olarak, Türk, Devlet Bahçeli’nin kendisini arayarak sürecin hayırlı olmasını dilediğini ve kendilerini kutladığını aktardı. Türk, Bahçeli’yi kutlayarak, emeğine büyük saygı duyduğunu ifade etti.