Bahçeli’den AK Parti’ye özel çiçek!

AK PARTİ’Yİ KUTLAMA TÖRENİ ANKARA’DA GERÇEKLEŞECEK

Türk siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olan AK Parti’nin doğum günü kutlaması, 24 yılını dolduran partinin etkinliğiyle Ankara’da düzenlenecek. Bu etkinliğe katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partinin kuruluş sürecinde yaşanan olayları katılımcılara aktaracak.

BAHÇELİ’DEN ÖZEL BİR HEDİYE

Cumhur İttifakı’nın belirgin bir üyesi olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti’nin bu özel gününe duyarsız kalmadı. Bahçeli, kutlama programına özel bir çiçek aranjmanı göndererek partinin mutluluğuna ortak oldu.

HEM ZAFERİ HEM BİRLİĞİ TEMSİL EDİYOR

Devlet Bahçeli’nin hediye ettiği çiçek aranjmanı, Cumhur İttifakı’nın önemini simgeliyor. Çelenk, oldukça dikkat çekici detaylarla süslenmiş durumda.

ARANJMANIN ANLAMLI DETAYLARI

Gönderilen çiçek aranjmanı, 1071 adet kırmızı gül ile Malazgirt Zaferi’ni, 24 adet mavi gül ile AK Parti’nin 24 yaşını, Türk’ün rengini ve mavi orkide ile kuruluş gününü temsil ediyor. Ayrıca, aranjmanda AK Parti’nin renklerinin birlik ve beraberliği yansıttığı vurgulanmış. – Kırmızı güller Malazgirt Zaferi’nin destanını simgelerken, – Kazablanka lilyumları açtığında gökyüzünü gösterdiği için Esma-ül Hüsna’yı hatırlatıyor. – Aranjmanın üst kısmındaki kırmızı ve beyaz renkler, ay yıldızlı al bayrağımızı simgeliyor. – Tüm bu renkler, kardeşlik hukukunu ve milli iradeyi bir arada sunuyor. – Cumhur İttifakı, Türk milletinin birlik ve varlığının simgesi, bağımsızlık ve gelecek azminin ifadesi olarak dikkat çekiyor.