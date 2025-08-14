Bahçeli’den AK Parti’ye özel çiçek

AK PARTİ’NİN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

24 yaşına basan AK Parti’nin kuruluş kutlaması, Ankara’da düzenlenecek. Programa katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partinin kuruluşundan bu yana yaşanan gelişmeleri anlatacak.

BAHÇELİ’NİN ÖZEL HEDİYESİ

Cumhur İttifakı’nın bileşeni MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti’nin bu heyecanına ortak oldu ve kutlama programına özel bir çiçek aranjmanı gönderdi.

ZAFERİN SEMBOLÜ OLARAK GÖNDERİLDİ

Cumhur İttifakı’nın zarif bir nişanesi olarak hediye edilen çiçek aranjmanındaki detaylar ise oldukça ilgi çekiyor. Malazgirt Zaferi’ni simgeleyen 1071 kırmızı gül, AK Parti’nin yaşını ve Türk milletinin rengini temsil eden 24 mavi gül ve mavi orkide ile oluşturulan çelenk dikkatleri üzerine çekti.

ARANJMANIN ANLAMLI DETAYLARI

– 24 adet mavi gül ve mavi orkideler, hem kuruluş gününü hem de Türk milletinin rengini temsil ediyor.

– AK Parti’nin renkleri, birlik ve dayanışmayı yansıtarak aranjmana dâhil edilmiştir.

– 1071 adet kırmızı gül, Malazgirt Zaferi’nin tarihi destanını simgeler.

– Kazablanka lilyumları, açtığında gökyüzünü gösterdiği için Esma-ül Hüsna’yı hatırlatıyor.

– Aranjmanın üst kısmındaki kırmızı ve beyaz renkler, ay yıldızlı al bayrağımızı ifade ediyor.

– Tüm bu renkler, kardeşlik hukukunun ve milli iradenin bütünleşmiş hâlini ortaya koyuyor.

– Cumhur İttifakı, Türk milletinin birlik ve varlığının simgesi, istiklal ve istikbal azminin göstergesi olarak öne çıkıyor.