Bahçeli’den Çanakkale Zaferi Mesajı

MESAJDAKİ MİLLETİMİZİN BİRLİĞİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “110 yıl önce Çanakkale’yi geçemeyenler, ebediyete kadar Türkiye’yi geçemeyecekler” ifadesiyle, Türk milletinin birlik ve beraberliğine vurgu yaptı. Bahçeli, “Kökeni, mezhebi, meşrebi ve memleketi ne olursa olsun aziz ecdadımız, Türk bayrağının altında toplanarak millet olmaktan kaynaklanan hak ve kazanımlarımızı tarihin derinliklerinde cesaret ve dirayetle nasıl muhafaza etmişse, bugün de aynısının yine tekrarlanabileceğine yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN ANILMASI

MHP Genel Başkanı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, “Türk milleti, ayrışma, bölünme ve farklılaşma tuzaklarına düşmeden, oynanan oyunların farkına vararak dünün muhteşem mücadelelerine sahip çıkacak ve elbette feyzalacaktır” dedi. Bahçeli, bu tarihi zaferi kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve cephe komutanları ile kahraman şehitler için Cenab-ı Allah’tan rahmet dilediğini belirtti.

DUYGULARINI PAYLAŞTI

Bahçeli, “18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünü müftehir bir vicdanla kutluyor, hepsini minnet ve şükran hislerimle yâd ediyorum” diyerek, bu önemli günün önemini tekrar vurguladı.