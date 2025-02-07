Bahçeli’den Deprem Güvenliği Vurgusu

DEPREM FELAKETİNE YILDÖNÜMÜ: BAHÇELİ’DEN HATIRLATMA

MHP lideri Devlet Bahçeli, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde sosyal medya hesabında bir açıklamada bulundu. Bahçeli, “Depremde kaybettiğimiz insanlarımızı geri getiremiyorsak bile, onların arkada bıraktığı emanetlerine sahip çıkmak, deprem bölgesini eskisinden çok daha güvenli, dayanıklı ve güzelliklerle donanmış hale getirmek elbette haysiyet meselemizdir” dedi.

BÜYÜK YIKIMIN ETKİLERİ

Bahçeli, tam iki yıl önce Türkiye’nin büyük bir yıkıma maruz kaldığını hatırlattı. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremler nedeniyle 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ve mahalle ağır tahribatlarla sarsıldı. Acıyla dolu bir süreçte 54 bini aşkın insan hayatını kaybetti, 107 bin kişi yaralandı. Hayaller yer altında kalırken, umutsuzluklar yaşama sevinçlerini kesintiye uğrattı. Ancak, “Orada kimse var mı?” sorusunun peşinde insanüstü arama-kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi. Türkiye, tek ses olup felaketin yaralarını sarmak için özveride bulundu.

DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA KUDRETİ

Bahçeli, 6 Şubat depremlerinin kapsamı ve şiddetinin çok yüksek olmasına karşın Türk milletinin dayanışma ve yardımlaşma gücünün çok daha etkili olduğuna dikkat çekti. Aziz millet, devletiyle birlikte hareket ederek, enkazdan yararlanmayı amaçlayanların yalanlarının önünü kesti. 6 Şubat 2023’ten bu yana depremden etkilenen iller hızla inşa edildi ve depremzedelere kalıcı konutlar sunuldu.

YAPI STOKUNUN GÜÇLENDİRİLMESİ GEREKEN BİR KONU

Bu yıl sonuna kadar 452 bin 983 bağımsız yapının tamamlanması hedefleniyor. Bahçeli, “Laf üretmek yerine iş üretmek asil ve ahlaklı siyasetin doğasıdır” ifadesine yer vererek, yapılan çalışmaları küçümseyenleri eleştirdi. Ege Denizi’nde tekrar gündeme gelen büyük deprem ihtimalleri ışığında kentsel dönüşümün hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

İSTANBUL İÇİN ACİL TEDBİRLER

Bahçeli, muhalefet partileri tarafından yönetilen belediyelerin şehir altyapısını güçlendirmeleri ve İstanbul’da yer alan 600 bin binanın acilen tedbir alması gerektiğini belirtti. Türkiye’nin deprem kuşağında bulunduğunu vurgulayarak, sorumluluk almanın kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

ÜLKENİN GÜVENLİĞİ İÇİN MÜCADELE

Son iki yıl boyunca gösterilen mücadeleyi takdir eden Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve bakanları tebrik etti. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek, “Rabbim, ülkemizi ve milletimizi büyük felaketlerden korusun” temennisini dile getirdi.