Bahçeli’den İmamoğlu Gözaltısına İlk Yorum

GÖZALTINA ALMA SÜRECİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sabah saatlerinde gözaltına alınmasıyla başlayan olaylar, gündemde geniş yankı buldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu operasyona dair yaptığı yazılı açıklamada hukukun üstünlüğüne dikkat çekerek, “Hiç kimse dokunulamaz, ulaşılamaz, erişilemez ve hesap sorulamaz değildir,” şeklinde konuştu. Ayrıca, İmamoğlu’yla ilgili adli sürece “sabır ve sağduyu” ile yaklaşmanın ortak bir sorumluluk olduğunu belirtti.

HUKUKUN EŞİTLİĞİ

Bahçeli, Türkiye’nin milli, üniter ve demokratik bir hukuk devleti olduğunu ifade ederek, “Görevi, makamı ve mevkii ne olursa olsun, normlar kümesinde herkesin eşit hak ve yükümlülükleri vardır. Hiç kimse ideolojik, politik ya da ekonomik üstünlüğe sahip değildir,” dedi. Türk yargısının bağımsız, tarafsız ve objektif olduğunu savunan Bahçeli, “Mahkeme marifetince suç sabit görülene kadar masumiyet esastır,” diyerek hukuki sürece olan güveninin tam olduğunu vurguladı.

HUKUKUN TARTIŞILMASI SORUN YARATIR

Operasyonu “darbe” olarak nitelendiren eleştirileri eleştiren Bahçeli, “Hukuki bir tedbiri darbe diyerek karalamak, hak arayışını sokağa taşırmaya hazırlık yapmaktır. Bu, cinnet geçirmiş, akıl ve ahlak seviyesini kaybetmiş bir siyasi yozluktur,” sözleriyle sert bir uyarıda bulundu. Hukuk ile demokrasiyi çatıştırmaya çalışanların Türkiye’yi istikrarsızlık ve krizlere sürüklemek istediğini öne sürdü.

TÜRKİYE’NİN HUZURU İÇİN DİKKAT GÖSTERİLMELİ

Bahçeli, Türkiye’nin şiddetsiz, terörsüz ve huzur dolu bir geleceğe doğru ilerlediğini ifade ederek, “İçimizi karıştırmaya, düzen ve dirliğimizi bozmaya teşebbüs eden iç ve dış odaklara karşı azami dikkat göstermeliyiz,” şeklinde konuştu. Ayrıca, MHP’nin “Bireysel ve Toplumsal Şiddetle Mücadele” çalışmasını överek, bu konudaki partisinin hassasiyetini ortaya koydu. Çalışmanın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Bahçeli, şiddetin insanlık değerlerine zarar verdiğini ve terörle mücadelede kararlılıklarını sürdüreceklerini ifade etti.