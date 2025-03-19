Bahçeli’den İmamoğlu Gözaltısına İlk Yorum

SÜRECİN BAŞLANGICI İMADOLU’NUN GÖZALTINA ALINMASIYLA BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sabah saatlerinde gözaltına alınmasıyla başlayan süreç, Türkiye’nin siyasi gündeminde önemli bir yer edindi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu operasyona ilişkin yazılı bir açıklama yaparak hukukun üstünlüğüne dikkat çekti. Bahçeli, “Hiç kimse dokunulamaz, ulaşılamaz, erişilemez ve hesap sorulamaz değildir,” şeklinde ifadeler kullandı. İmamoğlu hakkındaki adli işlemlerin “sabır ve sağduyu” ile karşılanmasının ortak bir sorumluluk olduğunu belirtti.

HUKUKUN EŞİTLİĞİNE VURGU

Bahçeli, Türkiye’nin milli, üniter ve demokratik bir hukuk devleti olduğuna dikkat çekerek, “Görevi, makamı ve mevkii ne olursa olsun, normlar kümesinde herkesin eşit hak ve yükümlülükleri vardır. Hiç kimse ideolojik, politik ya da ekonomik üstünlüğe sahip değildir,” dedi. Türk yargısının bağımsız, tarafsız ve objektif olduğunu savunan Bahçeli, “Mahkeme marifetince suç sabit görülene kadar masumiyet esastır,” vurgusuyla hukuki sürece güveninin tam olduğunu ifade etti.

Operasyonu “darbe” olarak nitelendiren eleştirileri eleştiren Bahçeli, “Hukuki bir tedbiri darbe diyerek karalamak, hak arayışını sokağa taşırmaya hazırlık yapmaktır. Bu, cinnet geçirmiş, akıl ve ahlak seviyesini kaybetmiş bir siyasi yozluktur,” diyerek sert bir uyarıda bulundu. Hukuk ile demokrasiyi çatıştırmaya çalışanların, Türkiye’yi istikrarsızlık ve krizlere sürüklemek istediğini öne sürdü.

TÜRKİYE’NİN HUZURU İÇİN DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR

Bahçeli, Türkiye’nin şiddetsiz, terörsüz ve huzur dolu bir geleceğe doğru ilerlediğini vurgulayarak, “İçimizi karıştırmaya, düzen ve dirliğimizi bozmaya teşebbüs eden iç ve dış odaklara karşı azami dikkat göstermeliyiz,” şeklinde konuştu. Ayrıca, MHP’nin “Bireysel ve Toplumsal Şiddetle Mücadele” çalışmalarını takdir etti ve bu konuda partisinin duyarlılığını ortaya koydu. Çalışmanın hazırlanmasında görev alanlara teşekkür eden Bahçeli, şiddetin insanlık değerlerine büyük zarar verdiğini belirtti ve terörle mücadelede kararlılıklarını sürdürme vurgusu yaptı.