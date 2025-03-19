Bahçeli’den İmamoğlu Gözaltısına İlk Yorum

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASIYLA BAŞLAYAN SÜREÇ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sabah saatlerinde gözaltına alınması, siyasetin gündemine oturdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu operasyonla ilgili yaptığı yazılı açıklamada hukukun üstünlüğüne vurgu yaparak, “Hiç kimse dokunulamaz, ulaşılamaz, erişilemez ve hesap sorulamaz değildir,” şeklinde ifadelerde bulundu. Bahçeli, İmamoğlu hakkındaki adli tasarrufu “sabır ve sağduyu” ile karşılamanın ortak bir sorumluluk olduğunu belirtti.

HUKUK HERKES İÇİN EŞİTTİR

Bahçeli, Türkiye’nin milli, üniter ve demokratik bir hukuk devleti olduğunu dile getirerek, “Görevi, makamı ve mevkii ne olursa olsun, normlar kümesinde herkesin eşit hak ve yükümlülükleri vardır. Hiç kimse ideolojik, politik ya da ekonomik üstünlüğe sahip değildir,” açıklamasında bulundu. Türk yargısının bağımsız, tarafsız ve objektif olduğunu savunan Bahçeli, “Mahkeme marifetince suç sabit görülene kadar masumiyet esastır,” diyerek hukuki sürece olan güvenini vurguladı.

HUKUKU TARTIŞMAYA AÇMAK ASAYİŞSİZLİK DAVETİYESİDİR

Operasyonu “darbe” olarak nitelendiren yaklaşımlara itiraz eden Bahçeli, “Hukuki bir tedbiri darbe diyerek karalamak, hak arayışını sokağa taşırmaya hazırlık yapmaktır. Bu, cinnet geçirmiş, akıl ve ahlak seviyesini kaybetmiş bir siyasi yozluktur,” diyerek sert bir uyarıda bulundu. Ayrıca, hukuk ile demokrasiyi çatıştırmaya çalışanların Türkiye’yi istikrarsızlık ve krizlere sürüklemek istediğini öne sürdü.

TÜRKİYE’NİN HUZURU İÇİN TETİKTE OLMALIYIZ

Bahçeli, Türkiye’nin şiddetsiz, terörsüz ve huzur dolu bir geleceğe ilerlediğini ifade ederek, “İçimizi karıştırmaya, düzen ve dirliğimizi bozmaya teşebbüs eden iç ve dış odaklara karşı azami dikkat göstermeliyiz,” şeklinde belirtti. Ayrıca, MHP’nin “Bireysel ve Toplumsal Şiddetle Mücadele” çalışmasını överek, bu konuda partisinin hassasiyetini ortaya koydu. Çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen tüm kişilere teşekkür eden Bahçeli, şiddetin insanlık değerlerine zarar verdiğini ve terörle mücadelede kararlılıklarını sürdüreceklerini kaydetti.