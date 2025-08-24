Bahçeli’den Özel’e yanıt: TBMM’yi çağırma gereksizdir

BAHÇELİ’DEN CHP’YE TEPKİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail’in Gazze’ye gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, “CHP Genel Başkanı’nın TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağıracaklarını duyurması, bunu da Gazze istismarıyla temellendirmesi boşuna bir avunmadır. Gazze dramıyla ilgili konuşulmadık bir şey kalmamıştır. Vakit laf değil iş ve icraat üretme vaktidir.” şeklinde ifadeler kullandı. Bahçeli, Türkiye’nin duruşunun bölgesel ve küresel bağlamdaki görüşlerinin açık olduğunu belirterek, “Bu nedenle TBMM’nin olağanüstü toplanmasına yer ve gerek yoktur.” açıklamasında bulundu.

GAZZE’DE YAŞANAN FELAKET

Bahçeli, Gazze’deki açlık ve kıtlığa da dikkat çekti. 1943 yılında yaşanan Bengal Kıtlığı’nı hatırlatan Bahçeli, “Bengal Kıtlığı’nı aratmayacak bir tablonun ilerleyiş kaydettiğini” ifade etti. Uluslararası insani hukukun ihlal edildiğinin altını çizen Bahçeli, “Dünya’nın Gazze’dekinin benzeri seri cinayet ve otomatiğe bağlanan katliam cinnetine pek az tanıklık ettiğini” belirtti. Bahçeli bu bağlamda, “Bilhassa İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması, diplomatik ilişkilerin askıya alınması, ticaret ve yatırımların kesilmesi, Birleşmiş Milletler Barış ve Görev Gücü’nün teşkiliyle beraber daha fazla gecikmeksizin Gazze’ye gönderilmesi, ilave olarak ambargo ve yaptırımların gündeme alınması acilen hayata geçirilmelidir.” diye ekledi.

ALASKA ZİRVESİ’NE GÖNDERME

Bahçeli, Alaska Zirvesi’ne de değinerek, “Gazze’de sınıfta kalan uluslararası toplumun Rusya-Ukrayna savaşını ateşkesin ötesinde barış anlaşmasıyla çözüme kavuşturma arzusu, işin özünde güvenlik telaşından başka bir şey değildir.” değerlendirmesinde bulundu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Son olarak Bahçeli, Türkiye’nin iç barış ve toplumsal huzurunu sağlama gayretinin büyük önem taşıdığını belirtti. Bahçeli, “Yeni yüzyılda Türkiye’nin muktedir, mücadeleci, insan odaklı ve merhamete dayalı diplomatik hamleleriyle etrafımızda kaybolmayan bir barış kuşağının tezahür edeceğine inanıyorum. Bu konuda dürüst, yürekli ve yoğun faaliyetler takdir toplamaktadır.” şeklinde ifadeler kullandı.