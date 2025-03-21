Bahçeli’den Özel’e Yargıya Saygı Çağrısı

TÜRKİYE’DE SİYASİ TANSİYON YÜKSELİYOR

Türkiye’de siyasi gerginlik her geçen dakika artıyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), sosyal medya üzerinden Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik dikkat çekici bir uyarısını paylaştı: “Yargıya saygı duy, partinde otur.” Bu kısa ancak etkili mesaj, gündemi sarstı. Özel’in “sokaklara çıkın” çağrısı ise tartışmaları daha da körükledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmaların yarattığı gerginlik, siyasetin seyrini değiştiriyor.

BAHÇELİ’NDEN YARGIYA VURGU

MHP’nin sosyal medya paylaşımında, Bahçeli’nin Özel’e yönelik mesajı net bir şekilde yer aldı. Bu uyarı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta “yolsuzluk” ve “terör” suçlamalarıyla gözaltına alınmasının ardından CHP’nin yargı süreçlerine yönelik eleştirilerine yanıt olarak değerlendiriliyor. Bahçeli, Özel’in tutumunu eleştirerek, yargıya müdahale edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN SOKAK ÇAĞRISI

CHP lideri Özgür Özel, bugün Beylikdüzü Belediyesi ziyareti sırasında Türkiye genelinde eylem çağrısında bulundu. “Bütün Türkiye’yi 81 ilde, 973 ilçede akşam iftardan sonra, 20.30’dan itibaren büyük mitinglere, meydanlara, sokaklara davet ediyorum,” ifadelerini kullanan Özel, barışçıl bir direnişin önemli olduğunu belirtti. “Bir tek polisimize, memurumuza kötü niyetle saldırmak bizim işimiz değil. Ama önümüze kanuna aykırı emirle set çeken, bariyer çeken varsa, polise zarar vermeden yıkın geçin,” diyerek dikkatleri üzerine çekti. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile görüştükten sonra konuşmasını sürdüren Özel, “Sokağa mı çağırıyorsun, evet sokağa çağırıyorum! Ama şiddet için, kavga için değil. Kanunsuz emirler veriliyor, önümüze kanunsuz barikatlar kuruluyor. Bu barikatlara teslim olmayacağız. Polisimizi gözeterek, ona zarar vermeyerek yıkın geçin! Bugün Türkiye tarihinin en önemli demokrasi gecelerinden biri olacak. Millet, sandığına sahip çıkacak,” dedi. Özel, barışçıl ama kararlı bir eylem çağrısında bulunarak, 81 ilde meydanların dolmasını beklediğini ifade etti.