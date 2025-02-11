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Bahçeli’den Özgür Özel’e Teşekkür Dolu Telefon

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CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NDEN AÇIKLAMALAR

CHP’den yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, başarılı bir kalp ameliyatı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.” denildi.

BAHÇELİ’DEN TEŞEKKÜR

Açıklamada, MHP lideri Bahçeli’nin CHP grup toplantısının ardından, sağlık durumu hakkında MHP kurmayları aracılığıyla bilgi alan CHP lideri Özgür Özel’i aradığı ve kendisi hakkında yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkürlerini ilettiği belirtildi. Bahçeli, bu görüşmeyle CHP’nin destek ve ilgisinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

ÖZEL’DEN GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

CHP lideri Özgür Özel’in, Bahçeli’ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ilettiği ve en kısa sürede sağlığına kavuşarak çalışmalarına başlamasını temenni ettiği aktarıldı. Bu görüşmenin, parti liderleri arasındaki işbirliğinin önemli bir göstergesi olduğu vurgulandı.

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