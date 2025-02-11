Bahçeli’den Özgür Özel’e Teşekkür Telefonu

ÖZGÜR ÖZEL’DEN BAHÇELİ’YE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında önemli bir konuya açıklık getirdi. Kalp kapakçığı ameliyatı geçiren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli’ye yönelik geçmiş olsun dilekleri sundu. Özel, toplantı sırasında Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve bu dilekleri ifade etti.

BAHÇELİ’DEN TEŞEKKÜR MESAJI

MHP lideri Devlet Bahçeli ise, Özgür Özel’in ilettiği bu nazik mesaj üzerine CHP Genel Başkanı ile telefonla iletişime geçti. Bahçeli, Özel’in dileklerinden ve gösterdiği destekten dolayı memnuniyetini dile getirdi. Görüşme esnasında Özel de Bahçeli’ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletti ve en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni etti.