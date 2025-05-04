Bahçeli’den Saldırı Açıklaması Geldi

AÇIKLAMADA ŞİDDET VURGUSU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ebediyete irtihal eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Merhum Sırrı Süreyya Önder için İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen veda ve vefa törenine katılan bir siyasi kurumun yöneticisine geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Bahçeli, şiddetin her türüne karşı olduklarını vurguluyor.

Bahçeli, “Böylesine bir günde, herkesin gözü önünde, insanın vicdani ve İslami hassasiyetlerin bir araya topladığı bir zamanda meydana gelen bahse konu provokasyon, her anlamda düşündürücü ve ürperticidir.” ifadelerini kullanıyor. Menfur ve melun saldırının tüm boyutlarıyla araştırılması gerektiğine dikkat çekiyor.

SALDIRININ NEDENİ ARAŞTIRILMALI

Saldırının bireysel bir saplantı mı yoksa planlı bir siyasi tertip mi olduğu sorularını gündeme getiriyor. Bahçeli, emniyet ve yargı teşkilatının eşzamanlı çalışma yeteneğine dikkat çekerek, “Türkiye’yi şiddet sarmalına çekmek tarihi bir yanlıştır” diyor.

Bahçeli, Merhum Sırrı Süreyya Önder için tekrar Allah’tan rahmet dilediğini belirtiyor ve insanların akıllarını başlarına almaları gerektiğini ifade ediyor.