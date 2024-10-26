Bahçeli’den Türk-Kürt Sevgi Vurgusu

BAHÇELİ’NİN ZİYA GÖKALP SEMPOZYUMU’NDAKİ AÇIKLAMALARI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ziya Gökalp Sempozyumu’nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, “Türklüğün yaşaması ve varoluş onurunda hizmeti geçen, emeği ve eserleriyle fikir ve vicdan hayatımıza ışıklar salan büyüklerimize Allah’tan rahmetler diliyor, hayatta olanlara müteşekkir olduğumuzu ifade ediyorum” dedi. Ayrıca, insanın bilgisinin sınırları olduğunu belirterek, “İnsanoğlu bildiğinin dünyası bilmediğinin düşmanıdır” ifadesine yer verdi. Bahçeli, bilmenin ve tanımanın önemine dikkat çekerek, hakikatli bir münevverin bilginin paylaşıldığı alanlarda yer almas gerektiğini vurguladı.

TÜRK-KÜRT DAYANIŞMASI ÜZERİNE

Bahçeli, Türkler ile Kürtlerin bin yıllık ortak tarih ve coğrafya sonucunda maddi ve manevi bakımlarda birleştiğini belirtti. “Bugün ortak tehlikeler karşısında duruyorlar” diyen Bahçeli, Türk ve Kürtlerin sevmesinin iki taraf için “dini ve siyasi farz” olduğunu ifade etti. Bahçeli, “Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir” sözleriyle bu mezhepsel ve etnik dayanışmanın önemini vurguladı.