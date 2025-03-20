Bahçeli’den “Türkiye’de Terör Olmasın” Mesajı

YAZILI AÇIKLAMADA NEVRUZ’UN ANLAM VE ÖNEMİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada Nevruz’un millî birlik ve beraberlik temeli olduğunu vurguladı. Bahçeli, “Türk milleti 21 Mart’ta yakılacak, ortak tarih ve kültürümüzün zenginliğiyle yayılacak Nevruz ateşi etrafında kenetlenip el ele vererek barış ve kardeşlik bağlarını daha da güçlendirecektir.” dedi. Nevruz’un sadece baharın müjdesi değil, aynı zamanda millî kimliğin temeli olduğunu ifade etti. Bahçeli, “Mübarek Ramazan ayının manevi ikliminde canlanan doğaya eşzamanlı olarak hedef ve heyecanlarımız takviye edilmeli; huzur, refah, esenlik, güvenlik ve yaşama sevincimiz çok daha ileri bir aşamaya tahkimat yaparak ilerleyiş kaydetmelidir.” şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI’NIN KATILIMININ DEĞERİ

Bahçeli, yarınki Nevruz kutlamalarına Cumhurbaşkanı’nın aktif katılımını, ülkenin geçirdiği hassas dönem açısından anlamlı ve değerli bir adım olarak değerlendirdi. “Beklentim ve temennim odur ki, terörsüz Türkiye amaç ve azmi bu yılki Nevruz Bayramı’na mühür vurmalı.” diyen Bahçeli, terör sorununa dair açıklamalarda bulundu.

PKK’YA ÇAĞRI YAPILDI

Bahçeli, bölücü terör örgütü PKK’nın bir an evvel kongresini toplayarak fesih kararı alması gerektiğini belirtti. “Fesih kararının sürüncemede bırakılması hiç beklenmedik komplikasyonlara, hiç tahmin edilmedik komplolara ve karmaşık provokasyonlara sahne olabilecektir.” dedi. Bahçeli, “Bizim tasavvur ve teklifimiz Hıdırellez’in arifesinde, mesela 4 Mayıs 2025 Pazar günü Muş’un Malazgirt ilçesinde PKK’nın kongresini toplayarak fesih tartışmalarına son noktayı koyması ve bu işi bitirmesidir.” şeklinde öneride bulundu.

CHP’YE ELEŞTİRİLER

Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi için yapılması gerekenleri sıralayarak CHP’yi eleştirdi. CHP’nin “Türkiye’yi karıştırmak ve hukukun işleyişini sakatlamak için bütün kriz tuşlarına bastığı” açıklamasında bulunan Bahçeli, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na çöreklenen CHP markalı çıkar ve soygun ittifakının kirli çamaşırları birer birer deşifre edildikçe gündemi meşgul eden mevzu bahis ağır meselenin diploma iptalinin çok ötesinde vahim bir organize terör ve yolsuzluk sarmalı olduğu anlaşılmıştır.” dedi.

Bahçeli’nin açıklamaları, yarınki Nevruz kutlamalarının önemine ve terörsüz bir Türkiye hedefinin önceliğine dikkat çekiyor.