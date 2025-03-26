Bahçeli’den Vandallık Yapanlara Sert Tepki

TEPKİLERİN BELLİ OLDUĞU GÜNDEM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saraçhane’de meydana gelen olaylara karşı sert bir duruş sergileyerek, “Vandallığa demokrasi nöbeti diyecek kadar gerçeklerden kopmuş, milletine ve devletine yabancılaşmış bohem ve bonservis bedeli çoktan ödenmiş bir muhalefet anlayışı karşımızdadır” ifadesini kullandı. Bahçeli ayrıca, sağlık durumu ile ilgili ortaya atılan dedikodulara yönelik olarak ise, “Şahsımın tedavi süreciyle ilgili fitne ve dedikodu kampanyası üreten şeytani niyetlerin sokak anarşisini nasıl da alevlendirmek istedikleri malumumuzdur” dedi.

TOPLUMSAL VAHŞET DELİLLERİ

Açıklamalarını sosyal medya üzerinden yapan Bahçeli, düşünce dünyasında Ziya Gökalp’ın önemli bir yer tuttuğunu belirtirken, “Fikirleri hislerine tevafuk ve istinat etmeyen bir insan ruhen hastadır” cümlesine atıfta bulundu. Bahçeli, Türkiye’nin önünü kesmek için bir araya gelen muhalefetin, “hastalıklı CHP’sinden diğer marjinal parti ve yasa dışı sol gruplara” kadar uzandığını vurguladı. “Vandallığa demokrasi nöbeti diyecek kadar gerçeklerden kopmuş bir muhalefet anlayışı karşımızdadır” sözlerini tekrarladı.

KÜFÜRLER VE HESAP SORULACAKLAR

Bahçeli, Şehzadebaşı Camii’ni kirleterek halkı tahrik eden gruba “bir avuç casus aparatı” diyerek sert bir dille tepki gösterdi. Camii duvarlarına zarar verenlerden ve belediye kaynaklarını kötüye kullananlardan hesap sorulması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı’nın annesine edilen küfürlerin protestoların ardında kimlerin olduğunu gösterdiğini belirtti.

DESTEĞİMİZ TAMDIR

Türkiye Cumhuriyeti’nin savunulması için kararlılıkla hareket edeceklerini belirten Bahçeli, “Cumhur İttifakı, CHP’nin mihmandarı olduğu tahrik ve tahrip dalgasını kırmaya muktedirdir” dedi. Bahçeli, Türk milletinin yanında olduğuna dikkat çekti ve toplumda huzur ortamını bozanların yakasından tutulması gerektiğini vurguladı. Ülkenin karanlık oyunlara gelmeyeceğini ifade eden Bahçeli, Kadir Gecesi’nde milli birlik için dua etti. Vatanın, bayrağın ve bağımsızlığın önemine vurgu yaparak, “Türk-İslam aleminin müstesna gecesini dualarımla tebrik ediyorum” dedi.