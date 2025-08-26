Bahçeli, Erdoğan’a İki Türkü Dinletti

MALAZGİRT ZAFERİ ETKİNLİKLERİ

Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü nedeniyle Bitlis’in Ahlat ilçesinde gerçekleşen etkinliklere katılan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, etkinlik alanında kurulan han çadırında bir araya geldi. Burada yaptıkları sohbetin ardından, Erdoğan, Bahçeli’yi Ahlat’taki konutunda ziyaret etti.

BAHÇELİ’NİN TÜRKÜLERİ

MHP’ye yakınlığıyla bilinen Bengü Türk’e göre, bu özel görüşme sırasında Bahçeli, Erdoğan’a iki türkü dinletti. MHP Lideri Devlet Bahçeli, özel olarak hazırlanan “Canların Türküsü” ve “Kardeşlik Türküsü” eserlerini Erdoğan’a sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki eseri büyük bir beğeniyle dinleyerek, Bahçeli’ye teşekkürlerini iletti.