Bahçeli, Erdoğan’a İki Türkü Dinletti

DÜZENLENEN ETKİNLİKLER

Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü etkinlikleri, Bitlis’in Ahlat ilçesinde gerçekleştirildi. Bu etkinliklere katılan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, etkinlik alanında inşa edilen han çadırında bir araya gelerek keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

GÖRÜŞME VE TÜRKÜLER

Sohbetin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli’yi Ahlat’taki konutunda ziyaret etti. MHP’ye yakın olarak bilinen bir medya organına göre, bu görüşme sırasında Bahçeli, Erdoğan’a iki özel türküler dinletti. Bahçeli, özel olarak hazırlanan “Canların Türküsü” ve “Kardeşlik Türküsü” eserlerini, Erdoğan’a dinletti. Erdoğan, her iki eseri de büyük bir beğeni ile dinleyerek MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye teşekkürlerini iletti.