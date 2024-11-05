“Bahçeli: Erdoğan En İyi Tercih”

BAHÇELİ’DEN ÖCALAN ÇAĞRISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim’deki grup toplantısında yaptığı Abdullah Öcalan çağrısını bu hafta yeniden gündeme getirdi. Bahçeli, Abdullah Öcalan’ın terörün sonlandığını ve PKK’nın ortadan kalktığını ifade edecekse Meclis’te bu açıklamayı yapması gerektiğini belirtti. Bahçeli, “Geçen hafta açıkladı, Türk ve Türkiye Yüzyılı’nda terörün kökü kazınacaktır. Türk kardeşlerimizle tek yüreğiz. Teröre karşı aynı cephedeyiz. Teröristbaşı terörün bittiğini, PKK’nın lağvedildiğini söyleyecekse haydi DEM Grubu’na gelsin, bunları söylesin” ifadelerini kullandı. Sözlerinin arkasında durduğunu ve ısrarcı olduğunu vurguladı.

TERÖR SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİ GEREKEN BİR KONUDUR

Bahçeli, terör sorununu çözme konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı olması gerektiğinin altını çizdi. “Diyorlar ki Sayın Cumhurbaşkanımız seçtirmek için yol arıyormuşuz. Bizim amacımız Yeni Yüzyıl’da terörü bitirmektir. Terör hayatımızdan sökülüp atılırsa enflasyon canavarına darbe indirilirse, Türkiye siyasi ve ekonomik olarak zirveye çıkarsa, Cumhurbaşkanımızın bir kez daha seçilmesi doğal olan değil midir?” dedi. Bahçeli, devletin devamlılığı ve Türkiye Yüzyılı’nın güvence altına alınması için Erdoğan’ın tek seçenek olduğunun altını çizdi.

DEM PARTİ’YE ÇAĞRI

Bahçeli, DEM Parti’ye de seslenerek “Kararını derhal netleştirmeli. DEM ya silah ya siyaset demeli. Nerede durduklarını açıklığa kavuşturmalıdır” çağrısında bulundu. Bahçeli, DEM Parti grubunun “57 Öcalan bölgesi” olduğunu savunarak, TBMM’nin milli iradenin tecelligahı olduğunu vurguladı. “Peki İmralı nereye bağlıdır? İmralı Adası Türk toprağı değil midir? Bu adadan vazgeçildi de bizim mi haberimiz olmadı?” şeklinde sorular yönelten Bahçeli, terörist başının TBMM DEM Parti Grubu’na gelmesine itiraz edenlerin İmralı’da kalmasına neden sessiz kaldıklarını sorguladı. Bu durumun bir çelişki olduğunu ifade etti.