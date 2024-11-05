Bahçeli: Erdoğan, Tek Seçim Olmalı

BAHÇELİ’DEN ÖCALAN AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim tarihindeki grup toplantısında yaptığı Abdullah Öcalan çağrısını bu hafta yineledi. Bahçeli, Öcalan’ın terörün sona erdiğini ve PKK’nın kapatıldığını ifade edecekse Meclis’te söz alması gerektiğini belirtti. “Geçen hafta açıkladı, Türk ve Türkiye Yüzyılı’nda terörün kökü kazınacaktır. Türk kardeşlerimizle tek yüreğiz. Teröre karşı aynı cephedeyiz. Teröristbaşı terörün bittiğini, PKK’nın lağvedildiğini söyleyecekse haydi DEM Grubu’na gelsin, bunları söylesin, Umut Hakkı’ndan da istifade etsin. Sözümün arkasındayım. Teklifimde ısrarlıyım” dedi.

TERÖR SORUNU VE SEÇİM GÜNDEMİ

Bahçeli, terör sorununu çözüme kavuşturulması halinde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı olması gerektiğini vurguladı. “Diyorlar ki Sayın Cumhurbaşkanımız seçtirmek için yol arıyormuşuz. Bizim amacımız Yeni Yüzyıl’da terörü bitirmektir. Terör hayatımızdan sökülüp atılırsa enflasyon canavarına darbe indirilirse, Türkiye siyasi ve ekonomik olarak zirveye çıkarsa, Cumhurbaşkanımızın bir kez daha seçilmesi doğal olan değil midir? Devlette devamlılık, siyasette istikrar, Türkiye Yüzyılı’nın güvencesi için Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tek seçenektir” açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN VARLIĞI

Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti’nin sokağa terk edilmeyeceğini, ve bu devletin kurucusunun büyük Türk milleti olduğunu ifade etti. “Türk milleti varsa Türkiye Cumhuriyeti devleti de payidar kalacaktır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlığına Cumhur İttifakı fedakarca sahip çıkacaktır” dedi. MHP lideri DEM Parti’ye de “Kararını derhal netleştirmeli. DEM ya silah ya siyaset demeli. Nerede durduklarını açıklığa kavuşturmalıdır” şeklinde çağrıda bulundu.

İMRALI AÇIKLAMASI

Bahçeli, DEM Parti grubunda “57 Öcalan bölgesi” olduğu iddialarını gündeme getirerek, “TBMM’nin millî iradenin tecelligahıdır ve adresi bellidir. TBMM gazidir ve Türk milletinin kalbidir. Peki İmralı nereye bağlıdır? İmralı Adası Türk toprağı değil midir? Bu adadan vazgeçildi de bizim mi haberimiz olmadı. Teröristbaşının TBMM DEM Parti Grubu’na gelmesine itiraz ediyorlar da İmralı’da kalmasına neden ses çıkarmıyorlar? Bu nasıl bir çelişkidir?” ifadelerini kullandı.