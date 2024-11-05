“Bahçeli: Erdoğan Tek Seçim Olmalı”

BAHÇELİ’DEN ÖCALAN ÇAĞRISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim’deki grup toplantısında yaptığı Abdullah Öcalan çağrısını bu hafta da tekrar etti. Bahçeli, eğer Abdullah Öcalan terörün bittiğini ve PKK’nın lağvedildiğini söyleyecekse, Meclis’te konuşması gerektiğini belirtti: “Geçen hafta açıkladı, Türk ve Türkiye Yüzyılı’nda terörün kökü kazınacaktır. Türk kardeşlerimizle tek yüreğiz. Teröre karşı aynı cephedeyiz. Teröristbaşı terörün bittiğini, PKK’nın lağvedildiğini söyleyecekse haydi DEM Grubu’na gelsin, bunları söylesin, Umut Hakkı’ndan da istifade etsin. Sözümün arkasındayım. Teklifimde ısrarlıyım.”

TERÖR SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ VE ERDOĞAN

Bahçeli, terör sorununun çözülmesi durumunda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha Cumhurbaşkanı olması gerektiğini dile getirdi. “Diyorlar ki Sayın Cumhurbaşkanımız seçtirmek için yol arıyormuşuz. Bizim amacımız Yeni Yüzyıl’da terörü bitirmektir. Terör hayatımızdan sökülüp atılırsa enflasyon canavarına darbe indirilirse, Türkiye siyasi ve ekonomik olarak zirveye çıkarsa, Cumhurbaşkanımızın bir kez daha seçilmesi doğal olan değil midir? Devlette devamlılık, siyasette istikrar, Türkiye Yüzyılı’nın güvencesi için Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tek seçenektir” dedi.

DEM PARTİ’YE ÇAĞRI

Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti’nin sokakta bulunmadığını ve sokağa teröre teslim edilmeyeceğini vurguladı. Bu devletin kurucusunun büyük Türk milleti olduğunu belirten Bahçeli, “Türk milleti varsa Türkiye Cumhuriyeti devleti de payidar kalacaktır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlığına Cumhur İttifakı fedakarca sahip çıkacaktır” ifadelerini kullandı. MHP lideri, DEM Parti’ye “Kararını derhal netleştirmeli. DEM ya silah ya siyaset demeli. Nerede durduklarını açıklığa kavuşturmalıdır” diyerek bir çağrı yaptı.

MECLİS VE İMRALI ÇELİŞKİSİ

Bahçeli, DEM Parti grubunda “57 Öcalan bölgesi” olduğunu savunarak, TBMM’nin millî iradenin tecelligahı olduğunu ve adresinin belli olduğunu aktardı. “TBMM gazidir ve Türk milletinin kalbidir. Peki, İmralı nereye bağlıdır? İmralı Adası Türk toprağı değil midir? Bu adadan vazgeçildi de bizim mi haberimiz olmadı. Teröristbaşının TBMM DEM Parti Grubu’na gelmesine itiraz ediyorlar da İmralı’da kalmasına neden ses çıkarmıyorlar? Bu nasıl bir çelişkidir?” ifadeleriyle sözlerini sürdürdü.