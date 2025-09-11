Bahçeli: Günler Provokasyona Açık Olacak

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreci hakkında yazılı bir açıklama yaparak, yaklaşan günlerin her türlü provokasyona açık olduğunu belirtti. Bahçeli, “Sivil itaatsizlik çağrısı yapan, yabancı medya organlarına utanmadan Türkiye aleyhine hayatı durdurma beyanatı veren, kaybettiği siyasi itibar ve ahlakı sokakların karanlığında arayan kriz ve kaos meraklıları bu provokasyon ikliminin arayış ve arzusundadır.” dedi.

İZMİR KARAKOL SALDIRISI DEĞERLENDİRMESİ

İzmir’de gerçekleşen ve iki polisin şehit olduğu karakol saldırısına da değinen Bahçeli, çocuktan katil olmayacağını ve katil veya teröristin çocuk olarak nitelendirilmesinin yanlış olduğunu ifade etti. “Suç işleyenlerin, bunu azmettirenlerin, ihmal ve kayıtsızlık gösterenlerin gözünün yaşına bakılmamalıdır.” diyerek, bu tür davranışların affedilmeyeceğini vurguladı.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARA YÖNELİK ÖNERİLER

MHP lideri, 15-18 yaş grubundaki çocuklar için planlanan ceza indirimlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bahçeli, adil ve vicdanları kanatmayacak bir yargılama sürecinin hukukun temel ilkelerine uygun şekilde hızlı bir şekilde tamamlanması gerektiğini belirtti. Ayrıca, kamuoyuna yerleşen cezasızlık algısının kaldırılması ve yapanın yanına kar kalacağına dair oluşmuş kanaatlerin yok edilmesi gerektiğini ifade etti.

SİLAH DÜZENLEMESİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

MHP lideri, av silahları dahil olmak üzere yasa dışı ve yasal silah tanımı, kullanımı, taşınması ve temini konularının iyice netleştirilmesi ve sınırlandırılması gerektiğini vurguladı.