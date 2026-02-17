Bahçeli: Meclis’e Yönelik Saldırılar Siyasi Eşkıyalık

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, konuşmasında İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına sert bir dille tepki göstererek, Gazze’nin sesinin yeterince duyulmadığını vurguladı. Ayrıca, geçtiğimiz hafta göreve başlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Meclis’teki yemin törenindeki olayları eleştirerek, “Gazi Meclis aciz Meclis değildir. Yasal hakkın engellenmeye çalışması siyasi eşkıyalık.” diyerek değerlendirdi.

İSRAİL’İN ÜSTÜNLÜĞÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Bahçeli, Gazze’de süregelen çatışmalara ilişkin, “Gazze’de son yüzyılın en ağır insanlık suçu işlenmiştir. Suçsuz, günahsız bir sivil halkın çığlıkları yeterince duyulmamıştır.” ifadelerini kullandı. Özellikle İsrail hükümetinin Batı Şeria’daki kararlarını eleştiren Bahçeli, bu durumu uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirerek, İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarındaki hak iddialarının sonuçsuz kalacağını belirtti. Son gelişmelerin barış çabalarına olumsuz etki ettiğini de sözlerine ekledi.

TÜRKİYE’NİN GÜCÜNE VURGU YAPTI

Bahçeli, Türkiye’nin uluslararası platformlarda etkin bir rol üstlendiğine dikkat çekerek, “Türkiye, istikrar adası gibi sivrilmektedir. Kesintisiz diplomatik atılımlar taktir ve tebrike layıktır.” şeklinde konuştu. Türkiye’nin, uluslararası arenada sorunların çözümünde önemli bir konumda olduğunu ifade ederek, güçlü bir Türkiye’nin varlığının herkes için hayırlı olduğunu vurguladı.

ABD-İRAN MÜZAKERELERİNE DESTEK VERDİ

ABD-İran müzakerelerinin ilerlemesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, bu süreçte fikir birliğinin sağlanmasını umduğunu dile getirdi. Ayrıca, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının zorunluluğunu vurgulayarak, “1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız bir Filistin devleti kurulmasından başka insan vicdanını tatmin edecek ikinci bir seçenek yoktur.” dedi.

DEPREM SONRASI ÇALIŞMALAR

Deprem sonrası kalıcı konutların hak sahiplerine teslim edildiğini söyleyen Bahçeli, devletin depremin ardından kaynaklarını seferber ettiğini belirtti. “Hiçbir insanımız mağdur edilmemiştir. Yıkılan yapılmış, ihtiyaçlar karşılanmıştır.” diyen Bahçeli, bazı siyasi partilerin yapılanları kötülemeye çalıştığını ve bu durumu eleştirdi. “CHP doğal afetten siyasi afet çıkarmaya çalışıyor.” şeklindeki açıklaması ile CHP’nin eleştirilerine karşılık verdi.

YEMİN TÖRENİNDE YAŞANAN GERİLİM

Bahçeli, yemin merasiminde yaşanan tartışmalara değinerek, “Gazi Meclis aciz Meclis değildir. Yasal hakkın engellenmeye çalışması siyasi eşkıyalık.” sözleriyle bu durumu kınadı. Yeni atanan bakanlarla ilgili eleştirilerin asıl kaynağı hakkında çarpıcı sorular yöneltti. “TBMM’nin saygınlığına gölge düşürenler haddini bilsin.” diyerek, CHP’yi eleştirdi ve bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu ifade etti.