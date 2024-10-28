Bahçeli’nin 29 Ekim Kutlama Mesajı

BAHÇELİ’DEN CUMHURİYET KUTLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhuriyet’in 101. yıl dönümü için bir kutlama mesajı yayımladı. Bahçeli, mesajında “Türkiye Cumhuriyeti bir asrı geride bırakarak, yeni yüzyılın ilk yıldönümüne güçlü bir vizyon eşliğinde, milli birlik ve dayanışma hissiyatının güvencesi altında, aynı zamanda kuruluş felsefesinin bağlayıcılığı temeliyle giriş yapmıştır.” ifadelerini kullandı. Bahçeli, “Devir Türk Devri, zaman Türkiye Yüzyılı zamanıdır.” şeklinde bir vurgu yaptı. Fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür nesillerin, Cumhuriyet meşalesinin altında hem aydınlanırken hem de geleceğin büyük sayfalarını açtığını belirtti.

CUMHURİYETİN ANLAMI VE ÖNEMİ

Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Türk milletinin aziz ve tarihi varlığının kesintisiz olarak devam eden hürriyet ve istiklal davasıyla bağlanmış bir eser olduğunu söyledi. “Milli kahramanlık ve kader ortaklığının marifetiyle husule gelen muazzez bir egemenlik beratıdır.” diyerek Cumhuriyet’in önemini vurguladı. Ayrıca, Türk milletinin, bütün müdafaa imkânlarından mahrum kalan bir dönemde, hiçbir yokluğa ve yılgınlığa boyun eğmeyerek dişiyle tırnağıyla, imanıyla iradesiyle, canıyla kanıyla vatana sahip çıktığını ifade etti. Bahçeli, milletin düşmanı önüne kattığı gibi onları kovalamayı ve bekasını sağlayan yeni Türk devletini kurmayı başardığını belirtti.