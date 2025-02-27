Bahçeli’nin Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

SAĞLIK DURUMU GÜÇLÜ DÜZEYDE

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Şubat’ta geçirdiği kalp kapakçığı operasyonunun ardından sağlık durumu hakkında endişeleri gündeme getirdi. Operasyondan sonra kameralardan uzak kalması nedeniyle sağlık durumu ile ilgili partisi tarafından zaman zaman sosyal medyada ortaya atılan iddialara yalanlama yapıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında yeni bilgiler sundu. Kırklareli’de düzenlenen Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Durmaz, Genel Başkan Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Hamdolsun, Sayın Genel Başkanımızın sağlığı, dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek, hesap yapanları da kahredecek kadar iyidir.” Bahçeli’nin bu hafta partisinin grup toplantısına katılmadığı belirtildi.

TÜRKİYE’NİN GÜCÜ VE HESAP YAPILAMAZLIĞI

Durmaz, Türkiye’nin her alanda güçlü olduğuna dikkat çekerek, “Dünyada yaşanan gerilimler, bölgemizdeki gelişmeler ele alındığında, her alanda güçlü bir Türkiye’nin, sadece Türk milletinin istikbali için değil tüm mazlum coğrafyalar için de umut vesilesi olduğu görülecektir.” şeklinde konuştu. Türkiye’nin güçlenmesini engellemeye çalışanlara fırsat verilmemesi gerektiğini vurguladı. “Bu mukaddes topraklar duayla muhafazaya alınmış, bin yıllık kardeşliğin hatıra ve mirasıyla müdafaa edilmiştir.” dedi.

Durmaz, Türkiye üzerinden hesap yapılmasına izin vermeyeceklerini belirtti. “Anadolu’yu vatan yapan ruh, Türklüğü asırlarca taşıyan şuur, İslam’ın sancaktarlığını yapan inanç yaşıyor ve yaşamaya da devam edecek.” ifadesini kullandı. “Türk ve Türkiye Yüzyılı’nı, içimizdeki taşeronlara ve dışarıdaki müstevlilere rağmen gerçekleştireceğiz.” diye ekledi.

KARDEŞLİĞİMİZİ YAŞATMAK İÇİN MÜCADELE

Sadir Durmaz, terörsüz bir Türkiye için kenetlendiklerini ifade ederek, “Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi birlikte başarmak ve büyük Türkiye idealimizi gerçekleştirmek için gün bugündür.” dedi. Terörün bitirilmesi ve bölgesel istikrarın sağlanması için kararlılık vurgusu yaptı. “Çizmek için gün bugündür, bin yıllık kardeşliğimizi yaşatmak, ayrışmadan uzlaşmak ve yönetimde kaynaşmak için gün bugündür.” diye konuştu.