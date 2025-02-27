Bahçeli’nin Sağlık Durumu Hakkında MHP Açıklaması

DEVLET BAHÇELİ’NİN SAĞLIK DURUMU MERAK EDİLİYOR

14 Şubat’ta kalp kapakçığı değişikliği gerçekleştirilen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu süreçte kameralardan uzak kalınca sağlık durumu büyük bir merak konusu haline geldi. Zaman zaman sosyal medyada Bahçeli hakkında çıkan iddialara partisi yalanlama yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında yeni bir bilgi sundu. Durmaz, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve İstanbul Avrupa Yakası Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldığı sırada, Kırklareli Belediye Kültür Merkezi’nde açıklamalar yaptı. Bahçeli, bu hafta partisinin grup toplantısına katılmadı. MHP’den Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili yeni bir bilgilendirme yapıldı; MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, durumu açıkladı.

BAHÇELİ’NİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Durmaz açıklamasında, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Hamdolsun, Sayın Genel Başkanımızın sağlığı, dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek, hesap yapanları da kahredecek kadar iyidir” dedi. Türkiye’nin her alanda güçlü bir duruş sergilediğini ifade eden Sadir Durmaz, “Dünyada yaşanan gerilimler ve bölgemizdeki gelişmeler göz önüne alındığında, güçlü Türkiye’nin sadece Türk milletinin geleceği için değil, tüm mazlum coğrafyalar için umut kaynağı olacağı görülecektir. Türkiye’nin güçlenmesini engellemeye çalışanlara, toplumun huzurunu bozmak isteyenlere fırsat verilmemelidir” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ İÇİN HESAPLARA İZİN YOK

Hiçbir gücün Türkiye üzerinden hesap yapmasına izin vermeyeceklerini savunan Durmaz, “Anadolu’yu vatan yapan ruh, Türklüğü asırlarca yaşatan şuur, İslam’ın sancaktarlığını yapan inanç yaşıyor ve yaşamaya devam edecek. Türkiye’nin istikbali ve bağımsızlığı üzerinde hiçbir gücün tasarrufuna fırsat vermeyeceğiz. ‘Türk ve Türkiye Yüzyılı’nı içimizdeki taşeronlara ve dışarıdaki müstevlilere rağmen gerçekleştireceğiz. Tüm mazlum coğrafyalara el uzatacak, tarihin bize sunduğu fırsatları değerlendireceğiz” dedi.

KARDEŞLİĞİMİZİ YAŞATMAK İÇİN HAREKETE GEÇMELİYİZ

Terörsüz bir Türkiye için birleşmeleri gerektiğine dikkat çeken Durmaz, “İlk toplantımız olan Kars bölge toplantısından bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 15 bölge toplantısında da ifade ettiğimiz gibi, Terörsüz Türkiye vizyonuyla kenetlendiğimizde emperyal güçlere karşı durarak, terörü sona erdirip bölgesel istikrar sağlayabiliriz. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi birlikte başarmak, büyük Türkiye idealimizi gerçekleştirmek için şimdi tam zamanıdır. Bin yıllık kardeşliğimizi yaşatmak, barış içinde bir arada olmak ve yönetimde uzlaşmak için bu fırsatı değerlendirmek gereklidir” açıklamasında bulundu.