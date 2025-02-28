ABULLAH ÖCALAN’DAN ÇARPICI ÇAĞRI

DEM Parti heyetinin üçüncü ziyaretinde Abdullah Öcalan, “PKK’nın kendini feshetmesi ve tüm grupların silah bırakması” yönünde bir çağrı yapıyor. Bu gelişme, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin birkaç ay önceki önerisinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

BAHÇELİ’NİN ÖDÜL ADAYLIĞI YORUMU

Bu noktada asıl dikkat çekici açıklama, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’dan geliyor. Ersoy, “Bahçeli Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmeli!” diyor. Bu sözler, Bahçeli’nin barış sürecine yaptığı katkıları vurguluyor.