Bahçeli, Öcalan İçin Çağrısını Yeniledi

BAHÇELİ’NİN ÖCALAN ÇAĞRISI VE CUMHUR İTTİFAKI VURGUSU

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Abdullah Öcalan ile ilgili çağrısına devam etti. “Sözümün arkasındayım. Terörist başı terörün bittiğini söyleyecekse haydi DEM Grubu’na gelsin, bunları teker teker söylesin, umut hakkından da istifade etsin, teklifimde ısrarlıyım.” ifadelerini kullanan Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın önemi üzerinde durdu. “Biz Milliyetçi Hareket Partisi’yiz. Biz Cumhur ile Cumhuriyet’i bir araya getiren, geçmiş ile geleceği kaynaştıran Cumhur İttifakı’yız.” şeklinde konuştu. Bahçeli, “Hep birlikte Türkiye’yiz. Hepimiz Türk milletiyiz. Yolculuğumuz bir ve hilale doğrudur.” diyerek birlik vurgusu yaptı.

MİLLİ HEDEFLER VE ORTAK AKIL VURGUSU

Bahçeli, milletin desteği olmadan siyasi hedeflerin başarısız olacağını belirtti. “Türkiye demekten asla vazgeçmiyoruz. Günü birlik siyasi hesap peşinde değiliz.” diyen MHP lideri, milli vizyonun gerçekleştirilmesi için karanlık lobilere karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti. Hilal kardeşliğinin önemini vurgulayan Bahçeli, “Durmayacağız, duraklamayacağız.” sözleriyle ülkenin geleceği için mücadele edeceklerini anlattı. Türkiye’nin toplantılarının 6’sının tamamlandığını ve 21 toplantının kaldığını belirtti.

TÜRK-İSLAM COĞRAFYASINDA BİRLİK HEDEFİ

Bahçeli, Türk İslam coğrafyasında birliğin sağlanması yönünde hedefler belirledi. 9 Temmuz 2118 tarihini Cumhurbaşkanlığına geçişin 100. yılı olarak belirlerken, buna göre yeni haritaların çizileceğini belirtti. “Milli hedefimiz Osmanlı barışına benzer, insanlığın tam bir huzura kavuşmasıdır.” şeklindeki ifadesi ile barış vurgusu yaptı.

TERÖR ÖRGÜTÜ VE KÜRTLER ARASINDAKİ FARK

Bahçeli, “Terör başka, Kürtler başkadır.” diyerek iki tarafın asla karıştırılmaması gerektiğini ifade etti. Terörizmle ilgili net bir duruş sergileyerek, “Teröre tolerans sıfırdır.” dedi. DEM Parti’nin terörle ilişkisini netleştirmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, “Sahte efelenmelere sapmasın.” diyerek, eleştirel bir yaklaşım sergiledi.

DEĞİŞİK ANAYASA VE ERDOĞAN’IN SEÇİLMESİ

Bahçeli, yeni anayasa üzerinde yapılan çalışmaların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tekrar seçtirmek için olduğunu belirtti. “Bizim evvela hedefimiz Türkiye’yi terörden kurtarmaktır.” ifadeleriyle, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi istikrarı için Erdoğan’ın önemine dikkat çekti. Ayrıca, Türkiye’de hukukun üstünlüğüne vurgu yaparak, CHP’nin tutumlarını eleştirdi.

CHP VE TDEM PARTİ ARASINDAKİ BAĞLANTI

Bahçeli, CHP’nin provokatif hamlelerinin kardeşlik ortamını sabote ettiğini vurguladı. “Özgür beyin, ‘Söz bitmek üzere’ sözlerine karşıyım, ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın!” diyerek sert bir eleştiri getirdi. Bahçeli, CHP ile DEM Parti arasındaki bağlantının fark edilmesini zor hale getirdiğini anlattı.