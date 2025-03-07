Bahçeli, Tanrıkulu’nu Telefonla Görüştü

BAHÇELİ’NİN ÇAĞRISIYLA TARİHİ SÜREÇ BAŞLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı doğrultusunda, terörden arınmış bir Türkiye hedefiyle önemli bir döneme giriliyor. Bahçeli, terör örgütünün silah bırakması ve tamamen tasfiye edilmesi yönündeki talebiyle sürecin başlangıcını tetikledi. Bu çerçevede DEM Parti heyeti, PKK’nın lideri Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüşerek onun mesajını kamuoyuna duyurdu. PKK’nın kendini feshetmesi yönündeki çağrılara yönelik ardı ardına açıklamalar gelirken, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’ndan dikkat çekici bir çıkış da geldi.

BAHÇELİ, SEZGİN TANRIKULU İLE GÖRÜŞTÜ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nu telefonla aradı. Tanrıkulu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Bahçeli’nin kendisiyle görüştüğünü belirtti. Bahçeli’yi etiketleyerek yaptığı açıklamada, görüşmeye dair detayları kamuoyuyla paylaştı: “Herkesin katkısının önemli olduğunu hemfikiriz.”

MHP lideri Devlet Bahçeli, Tanrıkulu’na telefon görüşmesinde geçmiş olsun dileklerini iletti. İçinde bulunulan dönemle ilgili olarak herkesin sorumluluğu ve katkısının önemine dikkat çekti. Ayrıca ileride daha güzel günlerde bir araya gelme dileklerini de ifade etti. Tanrıkulu, “Sayın Devlet Bahçeli’ye bir kez daha geçmiş olsun diyorum ve sağlık dileklerimi buradan da paylaşıyorum” şeklinde sözlerini sonlandırdı.