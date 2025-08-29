Bahçeli, Terörsüz Türkiye’yi vurguladı

ZAFER BAYRAMI MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli, “26 Ağustos 1922’de başlamış olan Büyük Taarruz’un 30 Ağustos 1922’de muhteşem bir zaferle taçlanması, ardından müstevlilerin vatan topraklarından kahramanlıklarla süpürülerek 9 Eylül 1922’de İzmir’de denize dökülmesi her manada göz kamaştıran ve yaygın sonuçları ortaya koyan, yankıları günümüze kadar ulaşan muazzam bir olaydır.” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Bahçeli, “103 yıl evvel düşmansız Türkiye’yi kanıyla, canıyla, emsalsiz vatan sevgisiyle başaran Türk milleti, şimdi de Terörsüz Türkiye’ye Allah’ın izniyle ulaşacaktır.” diyerek, iç ve dış düşmanlıkların Terörsüz Türkiye ile beraber tesir alanını iyice kaybedeceğini belirtti. MHP lideri, Türk milletine yapılan haksızlıklar, hainlikler ve insanlık dışı işgallerin 30 Ağustos 1922’de hak ettiği cevabı aldığını ve ihtiyaç olursa benzeri cevabın misliyle verileceğini vurguladı.

30 AĞUSTOS RUHU CANLANIYOR

Bahçeli, “Artık çekilecek ne bir toprak parçamız ne de kaybedecek bir insanımız vardır.” diyerek sözlerine devam etti: “Zaferlerimizden rahatsız olanlar, birliğimizden ve beraberliğimizden ürperenler ve ürkenler unutmasınlar ki, 30 Ağustos ruhu ayaktadır, maşeri vicdanda mahfuzdur.” Bu düşüncelerle, büyük milletimizin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi’nin 103. yıldönümünü kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele kahramanlarını ve devletimizin bekası için canlarını seve seve veren aziz şehitleri hürmet, rahmet ve minnetle anıyorum.