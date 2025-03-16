Bahçeli: Terörü Hayatımızdan Çıkarma Vurgusu

TERÖRÜ SONLANDIRMA ANLAYIŞI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetinin MHP’ye gerçekleştireceği ikinci ziyaret öncesi, yazılı bir basın açıklaması yaptı. Bahçeli, terörü kalıcı olarak yaşamdan çıkarmak için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Suriye’deki gelişmelere ve PKK’nın fesih sürecine dikkat çekti.

TERÖRLE MÜCADELE İHTİYACI

Bahçeli, “Artık terörü kalıcı olarak hayatımızdan çıkarmanın zamanı gelip çatmıştır. Çünkü terörle varılacak hiçbir yer, erişilecek hiçbir menzil yoktur” şeklinde konuştu. 41 yıllık süreçte PKK’nın sadece yıkım ve şiddet getirdiğini belirten Bahçeli, 27 Şubat 2025’de Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı” ile PKK’nın feshedilmesi ve silahlarının teslim edilmesi gerektiğini ifade etti. Bu çağrıyı “talimatla bezenmiş ve belgelenmiş” olarak nitelendirdi.

SURİYE’DEKİ ANLAŞMANIN ÖNEMİ

Bahçeli, Suriye Arap Cumhuriyeti ile PYD/YPG arasında 10 Mart’ta Şam’da imzalanan 8 maddelik anlaşmayı önemli bir aşama olarak değerlendirdi. “Suriye’nin siyasi ve toprak bütünlüğü tescillendi. YPG/PYD’nin kendini feshetmesi ve silah bırakması ciddi bir gelişme” dedi. Suriye’nin kuzeydoğusundaki kurumların entegrasyonu ve Kürt toplumunun Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olarak tanınmasının kaçınılmaz olduğunu da ekledi.

DEM PARTİ İLE GÖRÜŞMELER VE CHP ELEŞTİRİSİ

Bahçeli, DEM Parti heyetinin diğer siyasi partilerle görüşmelerini ve terörsüz Türkiye mücadelesine olan desteklerini takdir etti. Yarın MHP’yi ziyaret edecek heyetle, partisi adına görüş alışverişinde bulunacağını söyledi. Bununla birlikte, CHP’yi sert bir dille eleştirerek, “Terörsüz Türkiye hedefini sabote etme gayreti, diyalog kanallarını baltalama çabası CHP’yi bozguncu bir odağa dönüştürmüştür” dedi. CHP’nin demokrasi anlayışını da “icazetli tek kişinin oylanacağı karikatür bir önseçim” olarak tanımladı.

MİLLİ BİRLİK VE BAYRAM TEMENNİSİ

Bahçeli, “Önyargılardan kurtulup milli ve manevi temelde bir gelecek inşa etmeliyiz. Çanakkale ruhuyla sarılmak milli varlığımızın muhafazası için bir vecibedir” şeklinde ifade etti. Nevruz ve Ramazan Bayramı’nı anarak, “Her günümüz bayram olsun, ülkemiz bayram yerine dönsün” temennisinde bulundu. Türk milletinin yeni emperyalizmin tuzaklarına karşı birlik ruhuyla var olacağını savundu.