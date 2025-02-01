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Bahçeli: TSK İhraçları Doğru Bir Karar‍

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BAHÇELİ’DEN AÇIKLAMA

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu’nun amir hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bahçeli, “TSK Disiplin Kanunu’nun amir hükümlerinin tatbikiyle ayırma cezasının muhataplarına uygulanması doğru ve isabetli bir karardır.” dedi.

CEZANIN UYGULANMASI DOĞRU

Bahçeli, bu durumda ayırma cezasının muhataplarına uygulanmasının gerekliliğine vurgu yapıyor. Verdiği mesajla disiplinin korunmasına ve askeri yapı içerisinde düzenin sağlanmasına yönelik önemli bir adım atıldığını belirtiyor.

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