Bahçeli: TSK’nın Kararı Doğru ve İsabetli

BAHÇELİ’DEN AÇIKLAMA

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen 5 teğmen ve 3 disiplin amiri ile ilgili alınan kararın uygun ve yerinde olduğunu ifade etti. Bahçeli, bu konudaki yazılı açıklamasında, “Herkes bu karara saygı duymalı; karışık, karanlık ve kaotik Türkiye şartlarını ikmal ve inşa etmek için pusuda bekleyen demokrat maskeli darbe severler aklını başına almalıdır. Korsan ve paralel yeminlerle aklına estiği gibi bağırıp çağıranlara gereği yapılmış, maşeri vicdan bu karardan memnuniyet duymuştur.” dedi.

DISIPLIN KANUNU UYGULAMASI

Kara Harp Okulu’ndaki kılıçlı yemin soruşturmasında, Milli Savunma Bakanlığı 3 disiplin amirine ve 5 teğmene yönelik olarak Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ‘Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası’ verildiğini duyurdu. Açıklamanın devamında, “Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.” denildi.

KILIÇLI YEMİN SORUŞTURMASI SONUCU

Kara Harp Okulu’ndaki mezuniyet töreninde yapılan kılıçlı yemin nedeniyle disiplin soruşturması başlatılan 5 teğmen ile 8 askeri personel hakkında yüksek disiplin süreci 16 Ocak tarihinde tamamlanmıştı. Bu süreç, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin disiplinine verdiği önemi ve kararlı tutumunu ortaya koyuyor.