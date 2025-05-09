“Bahçeli, Türk’e Tebrik Telefonu Açtı”

PKK’NIN KONGRESİ VE AHMET TÜRK’ÜN AÇIKLAMALARI

Terör örgütü PKK’nın kongre toplaması ve bu çerçevede önemli kararlar alması sonrasında, DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Ahmet Türk, tv100’de Kübra Par’ın yönelttiği sorulara yanıt verdi. Kendisi, Türkiye’deki toplumsal barışa duyulan ihtiyacı vurguladı ve “Bugün, barışın kaçınılmaz olduğu bir dönemdeyiz. Demokratik bir Türkiye’de, tüm halklarımızın mutlu olacağını görerek bazı girişimlerde bulunduk ve çalışmalar başlatıldı” şeklinde konuştu.

HAYIRLI CUMA DEĞERLENDIRMESİ

Ahmet Türk, PKK’nın kongresinin ardından gelinen aşamayı “Hayırlı Cuma” olarak nitelendirdi ve bu durumu İrlanda’daki barış süreci ile karşılaştırdı. “İrlanda’da barış sağlandığında bu sürece ‘Hayırlı Cuma’ denmişti. Bugün de bizler için hayırlı bir Cuma” ifadesinde bulundu ve bugün alınan kararların barış adına önemli bir adım olduğunu belirtti.

DEMOKRASİ İÇİN GEREKEN ADIMLAR

PKK’nin kongresini toplamış olmasını ve alınan olumlu kararları değerli gören Türk, fakat sürecin ilerlemesinde herkesin üzerine düşen sorumluluklar bulunduğunu aktardı. “Bizlere de büyük görevler düşüyor. Meclis’te, demokratik bir Türkiye için atılacak adımların gündeme getirilmesi gerek. Bu sadece ‘Kürt meselesi’ değil, Türkiye’nin tüm demokratik geleceğiyle ilgili bir mesele. Demokratik bir ülkede, hepimiz birlikte mutlu olacağız.” ifadeleriyle tüm tarafların bir arada hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

BAHÇELİ’YE ÖVGÜ

Devlet Bahçeli’nin sürecin olumlu ilerlemesindeki katkılarına da değinen Türk, “En büyük rol Sayın Devlet Bahçeli’nindir. Bu kapının aralanmasında ve Türkiye’ye yönelik bir çağrı yapılmasında çok önemli bir risk aldı. Ama bu riski, Türkiye’nin geleceğini düşündüğü için aldı ve bu riskin sonucu olarak onurlu bir barışa katkı sundu.” şeklinde övgülerde bulundu.

BAHÇELİ’NDEN TELEFON

Türk, son olarak Devlet Bahçeli’nin kendisini arayarak sürecin hayırlı olmasını dilediğini ve kendilerini kutladığını aktardı. Ahmet Türk, Bahçeli’yi kutlayarak, emeğine büyük saygı duyduğunu ifade etti.