“Bahçeli Ve Dervişoğlu Anıtkabir’de Tokalaştı”

BAHÇELİ’YE YAPILAN ÇAĞRI VE ETKİLERİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında yaptığı açıklama, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Teröristbaşı Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı “Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin” ifadeleri, özellikle muhalefetten sert reaksiyonlar aldı. Bahçeli’ye en ağır tepki İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’ndan geldi.

DERVİŞOĞLU’NUN TEPKİSİ

Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında Bahçeli’nin bu çağrısını eleştirirken, kürsüden idam ipi fırlattı. “Bahçeli, Erdoğan’a ‘Ben asamadım, sen as’ demişti. Madem ki milattır, o zaman onun da bir hatırası olsun. Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz. Bu büyük milletin geleceğini katlettiniz. Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as” diyerek Bahçeli’nin çağrısına sert bir tepki gösterdi. Dervişoğlu’nun kürsüden fırlattığı idam ipinin görüntüleri kısa sürede gündeme oturdu ve kamuoyunda geniş bir tartışmaya yol açtı.

SERT AÇIKLAMALAR VE ANITKABİR’DEKİ TÖREN

İYİ Parti liderinin yaptığı bu eyleme cevap olarak MHP cephesinden peş peşe sert açıklamalar gelmeye başladı. Bahçeli’nin çağrısının yarattığı tartışmaların ardından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na yönelik Anıtkabir’de düzenlenen tören sırasında ilginç bir olay yaşandı. Törenin ardından MHP lideri Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, birbirleriyle tokalaşarak camia içindeki çatışmanın bir nebze dindiğine dair görüntüler verdi.