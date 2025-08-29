Gündem

Bahçeli Ve Özel Tokalaştı

bahceli-ve-ozel-tokalasti

TBMM GAZZE GÜNDEMİ İLE TOPLANDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazze’deki insani durum ve İsrail’in saldırıları üzerine olağanüstü bir toplantı düzenledi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu acil toplantıyı düzenleme gereğini duydu. Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırım, açlık ve sürgün politikaları hakkında bilgi verdi.

MECLİS’E GELİŞLER

Toplantıya katılmak üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yer aldı. Özgür Özel, Genel Kurul salonuna Bahçeli’den sonra giriş yaptı. Toplantıya katılanlar arasında Ahmet Davutoğlu da bulunuyordu; ancak ilk olarak Meclis’e gelen isim Devlet Bahçeli oldu.

TOKALAŞMA ANLARI

Devlet Bahçeli ve Özgür Özel, Meclis’e gelir gelmez tokalaşarak selamlaştı. Özgür Özel, Bahçeli’nin yanına gelerek tokalaştıktan sonra MHP Grubu’ndaki tüm milletvekilleriyle de bu şekilde selamlaşmaya devam etti.

