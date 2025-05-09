Bahçeli’ye Tebrik Telefonu Geldi

BARIŞA DOĞRU GİDEN ADIMLAR

Terör örgütü PKK’nın kongresini topladığını ve bu toplantıda önemli kararlar alındığını duyurmasının ardından, DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Ahmet Türk, tv100’de Kübra Par’ın sorularını yanıtladı. Türk, açıklamasında Türkiye’de toplumsal barışa olan ihtiyaçtan bahsetti. “Bugün, barışın kaçınılmaz olduğu bir dönemdeyiz. Demokratik bir Türkiye’de, tüm halklarımızın mutlu olacağını görerek bazı girişimlerde bulunduk ve çalışmalar başlatıldı” dedi.

ÖNEMLİ BİR TARİH

Ahmet Türk, PKK’nın kongresindeki alınan kararların ardından gelişen süreci “Hayırlı Cuma” olarak değerlendirdi. İrlanda’daki barış sürecini örnek göstererek, “İrlanda’da barış sağlandığında bu sürece ‘Hayırlı Cuma’ denmişti. Bugün de bizler için hayırlı bir Cuma” dedi. Bugün alınan kararların barış için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

PKK’nın kongresini toplaması ve alınan olumlu kararları değerli bulan Türk, bundan sonraki süreçte herkesin sorumluluk taşıdığını belirtti. “Bizlere de büyük görevler düşüyor. Meclis’te, demokratik bir Türkiye için atılacak adımların gündeme getirilmesi gerek. Bu sadece ‘Kürt meselesi’ değil, Türkiye’nin tüm demokratik geleceğiyle ilgili bir mesele. Demokratik bir ülkede, hepimiz birlikte mutlu olacağız” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ’YE ÖVGÜLER

Türk, sürecin başarılı ilerlemesinde önemli bir rol üstlenen Devlet Bahçeli’ye de övgüde bulundu. “En büyük rol Sayın Devlet Bahçeli’nindir. Bu kapının aralanmasında ve Türkiye’ye yönelik bir çağrı yapılmasında çok önemli bir risk aldı. Ama bu riski, Türkiye’nin geleceğini düşündüğü için aldı ve bu riskin sonucu olarak onurlu bir barışa katkı sundu” şeklinde konuştu.

BİR TELEFON GÖRÜŞMESİ

Türk, Bahçeli’nin kendisini arayarak sürecin hayırlı olmasını dilediğini ve kutladığını aktararak, Bahçeli’yi kutlayarak emeğine büyük saygı duyduğunu ifade etti.