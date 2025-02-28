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Bahçeli: Yeni Bir Dönem Başlıyor

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RAMAZAN AYININ ANLAMINA VURGU

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin paylaşımı şöyle: Onbir ayın sultanı, huzur ve bereket sunağı olan Mübarek Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu hem milletimiz hem de Türk-İslam âlemi olarak yaşıyoruz. Ramazan ayı dayanışmanın temelidir, yardımlaşmanın bilincini, birlik, dirlik ve kardeşliğin ışığını taşır. Günahlardan arınma, şeytani arzularla başa çıkma, yalan ve dedikodu sorunlarından kurtulma dönemi geldi çattı.

ÖNEMLİ BİR DÖNEMİN EŞİĞİNDEYİZ

Ne mutlu bizlere ki, sahte ayrımcılıkların, yapay anlaşmazlıkların, cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamen silineceği önemli bir dönemin eşiğindeyiz. Sahurdan iftara kadar hep birlikte eda edeceğimiz dualar ve ibadetlerle oruçlarımızın gereğini yerine getireceğimize içtenlikle inanıyorum. Kötü niyetli gözlere, olumsuz düşüncelere fırsat vermeden Ramazan ayının manevi güzelliklerini, hidayet ve hikmetle dolu mükafatlarını barış ve birlik içinde yaşayabilmeyi özellikle diliyorum.

SAF AHLAKIN REHBERLİĞİ

Salih amel ve saf ahlakın rehberliğinde yurdumun dört bir yanının sükûnet, kolaylık ve kardeşlik ile kaplanması benim en büyük dileğimdir. Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Ramazan ayını en içten duygularla tebrik ediyorum; dualarda buluşmayı, yapacağımız oruç ibadetinin kabulünü Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

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