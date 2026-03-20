Bahçeli: Yeni ve Güçlü Türkiye İçin Adımlar Atılacak

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ, ALPARSLAN TÜRKEŞ’İN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

MHP Genel Başkanı, partisinin kurucu ismi Alparslan Türkeş’in kabri üzerinde bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Bahçeli, Türk milleti ve İslam dünyasının Ramazan Bayramı’nı kutladı. Bahçeli, bayram sonrasında yeni ve güçlü bir Türkiye’nin inşa edileceği mesajını verdi.

YENİ BAYRAM DÖNEMİNE GİRİYORUZ

Bahçeli, sözlerine devam ederek, “Ülkemizin çevresindeki gelişmeler ve çok yönlü siyasi çatışmaların dışında yeni bir bayram dönemine girmekteyiz.” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Önümüzdeki dönem, Türkiye için yeni ve güçlü bir Türkiye’nin inşasında önemli hizmetlerin ve adımların atılacağı bir Türkiye olacaktır.” dedi.

SİYASİ PARTİLER ARASINDA BİRLİK ÇAĞRISI

Bahçeli, mevcut siyasi partilerin Meclis’te verimli ve etkin bir şekilde çalışmasının önemine değinerek, Türkiye’nin sorunlarını çözebilmek için bir ağız birliği içerisinde olmalarını temenni ettiğini belirtti.