Bahçelievler D-100’de Araçta Yangın Çıktı

YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde D-100 Karayolu üzerindeki bir hafif ticari araçta meydana gelen yangın, büyük bir paniğe yol açtı. Olay, saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece yönünde gerçekleşti.

SÜRÜCÜ SOĞUKKANLILIĞINI KORUDU

Seyir halindeyken aracının motor kısmından duman yükseldiğini gören sürücü, soğukkanlılıkla aracı emniyet şeridine çekip durdurdu. Kısa bir süre içinde motor bölümü alev aldı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma gerçekleşmezken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine dair inceleme başlatıldı.