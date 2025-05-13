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Bahçelievler D-100’de Ticari Araç Yangını

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YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde, D-100 Karayolu üzerinde seyir halindeki bir hafif ticari araçta meydana gelen yangın, vatandaşları paniğe sevk etti. Olay, akşam saat 17.00 civarında Küçükçekmece yönünde gerçekleşti.

SÜRÜCÜ SOĞUKKANLILIKLA HAREKET ETTİ

İddialara göre, aracının motor kısmından duman yükseldiğini fark eden sürücü, panik yapmadan aracı emniyet şeridine çekip durmayı başardı. Ancak kısa bir süre içinde motor bölümü tamamen alev aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Neyse ki yangında can kaybı ya da yaralanan kimse olmadı, ancak araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının hangi sebepten kaynaklandığına dair bir inceleme başlatıldı.

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