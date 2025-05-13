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Bahçelievler D-100’de Ticari Araç Yangını

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Yangının Meydana Geldiği An

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde, D-100 Karayolu üzerinde hareket eden bir hafif ticari araçta çıkan yangın büyük bir paniğe neden oldu. Olay, saat 17.00 civarında Küçükçekmece yönünde gerçekleşti.

Sürücünün Soğukkanlı Davranışı

İddiaya göre, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükseldiğini gören sürücü, soğukkanlılıkla aracı emniyet şeridine çekerek durdu. Kısa bir süre içinde motor bölümü alev aldı ve yangın hızla yayıldı.

İtfaiye Müdahalesi ve Sonuç

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili yangının çıkış nedenine yönelik incelemeler başlatıldı.

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