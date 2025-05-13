Bahçelievler D-100’de Ticari Araç Yangını

İSTANBUL’DA YANGIN PANIĞI

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde, D-100 Karayolu üzerinde seyir halinde olan bir hafif ticari araçta yangın çıktı. Olay, saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece yönünde meydana geldi.

SOĞUKKANLI YOLCUSU ARACINI KENARA ÇEKTİ

Seyir halindeyken aracının motor kısmından duman yükseldiğini gören sürücü, soğukkanlılıkla aracı emniyet şeridine çekerek durdu. Kısa süre içinde motor bölümünde alevler belirmeye başladı.

TAHMİNLER YANGINA SEBEP OLDU

Vatandaşların yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmaması sevindirirken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine dair inceleme başlatıldı.