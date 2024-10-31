Bahçelievler’de Cinayet: Kardeş Ölümü!

OLAYIN DETAYLARI

Bahçelievler’deki bir konutta yaşadığı ağabeyi Kenan Can’ı miras tartışması yüzünden başına çekiçle vurarak öldürdüğü iddia edilen Harun Can, polis tarafından yakalanıp tutuklandı. İddialara göre, şüpheli, ağabeyini öldürtmek için 150 bin lira karşılığında bir kiralık katil tutmuş, ancak bu kişi işi yapmaktan vazgeçince cinayeti kendi elleriyle gerçekleştirmiş. Olaydan önce sokaklarda dolaşan şüphelinin görüntüleri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

POLİSE YAPTIKLARI BAŞVURU

Harun Can, 27 Ekim Pazar günü evde ağabeyini ölü bulduğunu söyleyerek emniyete gitti. Olay yerine gelen polis ekipleri, Kenan Can’ın yatağında başına sert bir cisimle vurularak kafatası parçalanmış bir halde buldu. Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan incelemede, iki kardeş arasında miras nedeniyle gerginlikler olduğu ve sık sık kavga ettikleri tespit edildi. Harun Can’ın 3 Ekim 2024’te savcılığa giderek ağabeyi hakkında miras yüzünden şikayette bulunduğu belirlendi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VE GÖZALTINA ALMA

Cinayet sonrası tekrar ifadesi alınan Harun Can, güvenlik kamera görüntülerini açıklayamaması ve çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde yapılan işlemler sırasında, ağabeyini öldürmek için kiralık katil tutmaya çalıştığı ortaya çıktı. Şüpheli, Ağabeyini öldürmek ve cesedini denize atmak için B.M. adlı kişiyle anlaşma yaptı. Bu anlaşmaya göre, B.M.’ye önceden 50 bin, iş tamamlandıktan sonra 100 bin lira vermeyi teklif etti. Ancak B.M.’nin bu teklifi reddetmesi üzerine cinayeti kendisi gerçekleştirmeye karar vermiş.

NEDENİ MİRAS TARTIŞMASI

Polis ifadelerinde cinayetin sebebinin, sürekli ağabeyinin Kayseri’deki tarladan gelen parayı alması yüzünden yaşanan tartışmalar olduğunu belirtti. Emniyet işlemleri tamamlanan Harun Can, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.