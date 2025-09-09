CHP İSTANBUL’DA KAYYUM KRİZİ DEVAM EDİYOR

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin görevden alma kararı sonrası CHP İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. Sabah saatlerinde gerginliğin yaşandığı bina önüne barikatlar kuruldu. Gürsel Tekin, öğle saatlerinde polis ekipleri ile birlikte binaya girmeye çalışırken, bina önünde büyük bir arbede meydana geldi.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI KAPATILDI

Yaşanan olayların ardından CHP Genel Merkezi’nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in polis eşliğinde girdiği Sarıyer’deki İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı.” denildi. Genel Merkez, yeni il başkanlığı ve yönetimi seçilene kadar, mevcut İl Başkanı Özgür Çelik’in çalışmalarını sürdüreceği yeni adresin İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a bildirileceğini vurguladı.

YENİ İL BAŞKANLIĞI BAHÇELİEVLER’DE BELİRLENDİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nin yeni İstanbul İl Başkanlığı adresi olarak mevcut CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı binası belirlendi.