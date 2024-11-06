Bahçelievler Özel Okulda Yangın Paniği

İSTANBUL’DA YANGIN PANİĞİ

İstanbul Bahçelievler’deki bir özel okulda meydana gelen yangın, büyük bir panik yarattı. Yangının çıkmasıyla birlikte okulda eğitim gören öğrenciler hızlıca tahliye edildi. Bu esnada, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

TAHLİYE VE MÜDAHALE HIZLA GERÇEKLEŞTİ

Öğrencilerin tahliyesi esnasında, yangının sebep olduğu korku ve panik gözlemlendi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için hızla müdahale etti. Sağlık ekipleri de gerekli hazırlıklarını yaparak, olası yaralanmalara karşı hazır bekledi. Yangının neden olduğu hasar ve olayla ilgili detayların belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.