Bahçeyaka Mahallesi Kuyumcusunda Büyük Dolandırıcılık Vakası

bahceyaka-mahallesi-kuyumcusunda-buyuk-dolandiricilik-vakasi

DÜKKAN KAPALI, MİLYONLARCA LİRA GİTİP GİDİYOR

Döşemealtı ilçesi Bahçeyaka Mahallesi’ndeki bir kuyumcu, vatandaşların kar payı adıyla nakit paralarını ve ziynet eşyalarını teslim ettiği B.A.’ya ulaşamayınca dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu. Bu sabah iş yerine giden müşteriler ‘Cenaze dolayısıyla kapalıyız’ yazısıyla karşılaşınca durumu hemen polise bildirdi.

DOLANDIRILMA İDDİALARI ARTIYOR

Şikayetler üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan izinle iş yerinin kapısını çilingir yardımıyla açtı. Yapılan aramalarda ise iş yerinde hiçbir ziynet eşyasına rastlanmadı. Kuyumcu B.A.’nın kar payı adı altında vatandaşlardan yaklaşık 50 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyası topladığı değerlendiriliyor. Olayla alakalı olarak resmi bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

