bahis-nedeniyle-pfdk-ya-sevk-edildi

ANKARASPOR VE NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇI DETAYLARI

2024 yılı nisan ayının sonlarında gerçekleşen Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor mücadelesi, TFF’nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. Maçta her iki takımın da şut atamamış olması ve 90 dakika boyunca yalnızca 2 korner atışı yapılması önemli bir detay olarak dikkat çekti. Ankaraspor’un 10 faul, Nazilli Belediyespor’un ise 5 faul yaparak hakemin kartına başvurmaması, karşılaşmanın seyirci açısından sıkıcı geçmesine yol açtı. Karşılaşmanın ardından Nazilli Belediyespor, ligde kalmayı başarmıştı.

DISIPLIN SEVKLERİ AÇIKLANDI

TFF, Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor maçının disiplin sevklerini 1 yıl 4 ay sonra duyurdu. Ülkea Nazillispor Kulübü Başkanı Şahin Kaya’nın da aralarında bulunduğu toplam 25 futbolcu, 1 teknik sorumlu ve 2 masör, “bahis oynanması” gerekçesiyle PFDK’ya sevk oldu. TFF’nin açıklamasında, “16- Sincan Belediyesi Ankaraspor Kulübü’nün 28.04.2024 tarihinde oynanan Ankaraspor – Nazilli Belediyespor TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki ‘Müsabaka Sonucunu Etkilemesi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.” ifadeleri yer aldı.

SEVK EDİLEN KİŞİLERİN LİSTESİ

Sevk edilenler arasında Sincan Belediye Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, idareciler Ahmet Okatan, İbrahim Kırdemir, Ali Kırca gibi isimler yer almakta. Ayrıca birçok futbolcu, “müsabaka sonucunu etkilemesi” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. Öne çıkan isimlerden bazıları arasında Ahmet Daniel Akyıldız, Anıl Atağ, Batuhan Kırdaroglu ve Berat Arda Kara var.

Futbolcular ile beraber antrenörler ve masörler de çeşitli tarihlerde “bahis oynaması” nedeniyle PFDK’ya sevk edilen kişiler arasında yer aldı. Örneğin, kaleci antrenörü Ahmet Durak ile antrenör Halit Egesoy, karşılaşmadaki olaylardan dolayı disiplin cezasına çarptırılıyor.

SONUÇLAR VE GÜNDEM

Toplamda 70 kişi disiplin kuruluna sevk edildi. Bu durum, Türk futbolunda tartışmalara yol açarken, bahis oynama konusunun ciddiyetini bir kez daha gündeme getirdi. Spor kamuoyunda yer alan bu açıklamalar, futbolseverler ve kulüpler için gereken bir konu olarak öne çıkıyor.