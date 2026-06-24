Bakan Bayraktar, 200 Milyar Dolar Yatırım Hedefi Açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Londra İklim Eylemi Haftası kapsamında Türkiye Enerji Dönüşümü Yatırım Forumu’nda yatırımcılara hitap etti. Bakan Bayraktar, uluslararası yatırımcılara ve finans temsilcilerine ülkenin enerji dönüşüm yol haritasını sundu. Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.

2053’TE NET SIFIR EMİSYON HEDEFİ

Bakan Bayraktar, en önemli önceliğinin arz güvenliği olduğunu söyledi. Enerjide bağımsız hale gelmek istediklerini belirtti. Türkiye’nin 2053 yılında net sıfır emisyon hedeflediğini kaydetti.

RÜZGAR VE GÜNEŞTE BÜYÜK POTANSİYEL

Elektrifikasyonun enerji stratejisinin merkezinde olduğunu vurguladı. Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün 126 gigavata yaklaştığını ifade etti. Bu gücün toplam içindeki payının yüzde 62 olduğunu belirtti. Bu oranın 2035’te yüzde 70’e çıkacağını söyledi. Türkiye’nin güneş ve rüzgar potansiyelinin büyük olduğunu vurguladı. 2035’e kadar 120 gigavat güneş ve rüzgar kapasitesi kurmayı hedeflediklerini açıkladı. Aynı dönemde 5 gigavat offshore rüzgar yatırımı yapacaklarını bildirdi. Bu yıl offshore tesislerinin ihalesinin yapılmasını öngördüklerini kaydetti.

NÜKLEERDE 20 GİGAVAT HEDEFİ

Bakan Bayraktar, karbon nötr yapı için nükleer enerji gerektiğini belirtti. Akkuyu’da Rosatom ile 4,8 gigavat kapasiteli dört reaktör inşa edildiğini söyledi. Sinop ve Trakya’da da projelerin olacağını ifade etti. Bu projelerle 12 konvansiyonel nükleer reaktöre ulaşacaklarını kaydetti. Küçük modüler reaktörler için birçok şirketle çalıştıklarını dile getirdi. SMR’ların geleceğinin çok parlak olduğunu belirtti. Türkiye’nin 2050’de en az 20 gigavat nükleer güce ulaşmayı hedeflediğini vurguladı. Enerji ihtiyacının yüzde 15’ini nükleerden karşılamayı planladıklarını söyledi.

ŞEBEKEYE 80 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Daha dirençli ve güvenilir bir şebekeye ihtiyaç olduğunu belirtti. Altyapıya 80 milyar dolarlık yatırım gerektiğini anlattı.

SAKARYA GAZ SAHASI’NDA ÜRETİM ARTIYOR

Doğal gazın enerji dönüşümünde önemli rol oynayacağını kaydetti. Sakarya Gaz Sahası’nda günlük 9,5 milyon metreküp gaz üretildiğini söyledi. 4 milyon hanenin yerli gaz kullandığını vurguladı. Bu yıl sonunda üretimin iki katına çıkacağını bildirdi. 2028’de ise üretimin dört kat artacağını belirtti. 2028’de 17 milyon hanenin yerli gaz kullanacağını ifade etti.

KRİTİK MİNERALLERE YATIRIM

Kritik minerallerin enerji dönüşümünün parçası olduğunu vurguladı. Bu elementler olmadan karbonsuzlaştırmanın imkansız olduğunu söyledi. Maden sektörüne ve kritik minerallere ciddi yatırım yaptıklarını belirtti. Eskişehir Beylikova’da önemli bir nadir mineral rezervi tespit ettiklerini anlattı. Bu rezervin dünyanın en büyüklerinden biri olduğunu ifade etti. Bu kaynakları geliştirmeye çalıştıklarını ve tam bir değer zinciri kurmayı hedeflediklerini söyledi.

200 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM HEDEFİ

Bütün bu projelerin somut adımlar olduğunu belirtti. Mevcut ve yeni projelerle 200 milyar dolarlık hedef olduğunu bildirdi. Bu miktarın 2035’e kadar gerektiğini söyledi.

BAĞLANTILILIK VE ÇEŞİTLİLİK VURGUSU

Bakan Bayraktar, Hürmüz Boğazı’ndaki krize de değindi. Türkiye’nin çözümler sunduğunu anlattı. Bağlantılılığın artmasının zorlukları aşmayı sağlayacağını ifade etti. Ülkelerin kendilerini geleceğe hazırlaması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin daha fazla bağlantı ve çeşitlilik sunduğunu söyledi. Enerji tedarikinin ve iletim sistemlerinin çeşitlenmesi gerektiğini belirtti. Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı’nı Basra’ya uzatmak istediklerini bildirdi. Halihazırda 1,5 milyon varil kapasitenin atıl olduğunu kaydetti. Küçük yatırımlarla Türk şirketlerinin bu hattı inşa edebileceğini ifade etti.